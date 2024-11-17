Çin'de bir okulda bıçaklı saldırı: 8 ölü, 17 yaralı

Saldırı sonrası yakalanan 21 yaşındaki zanlı, ifadesinde eylemini sınavlarda başarısız olduğu için mezuniyet belgesini alamaması ve stajyer maaşından duyduğu memnuniyetsizlik nedeniyle gerçekleştirdiğini itiraf etti. Soruşturma devam ediyor.

SON DÖNEMDE ARTAN SALDIRILAR

Çin'de bıçaklı saldırılar son dönemde artış gösteriyor. Pekin’de 28 Ekim'de bir ilkokulun yakınında düzenlenen saldırıda 3’ü çocuk olmak üzere 5 kişi yaralanmıştı. Aynı ayın başında ise Şanghay’da benzer bir saldırı, 3 kişinin ölümüne ve 15 kişinin yaralanmasına yol açmıştı.