Çin'de heyelanlar can aldı! Yüzlerce ev yıkıldı

Yerel yönetimden yapılan açıklamaya göre, Fucien eyaletine bağlı Vuping ilinde meydana gelen heyelanlarda 4 kişi yaşamını yitirirken 2 kişiden haber alınamıyor. Vuping'de iki gündür süren sağanağın yol açtığı toprak kaymalarında 378 ev yıkıldı, 880 hektar ekili arazi zarar gördü.

Guandong eyaletinin Meycou ilinde de yoğun sağanak ve sellerin yol açtığı heyelanlarda en az 5 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi mahur kaldı, 15 kişi ise kayboldu. Meycou il merkezi ile bağlı ilçe ve köylerde 130 bin haneye elektrik sağlanamıyor. Afetten etkilenen bölgelerde 3 helikopter ve 200 görevli, arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

Guangdong eyaletinde İnci Nehri'nin kollarından Hanciang Nehri'nin taşması nedeniyle bölgede yaşayan 11 bin kişi, Guicou eyaletinde ise 1100 kişi tahliye edildi.

Ulusal Meteoroloji Merkezi, fırtına ve sel tehlikesi sebebiyle turuncu alarm ilan etti. Turuncu alarm, Çin'in 4 aşamalı sel uyarı sisteminde en yüksek ikinci seviye.