Çin'de hortum felaketi! 5 kişi yaşamını yitirdi
Çin'de hortum felaketi yaşandı. Yaşanan felakette 5 kişi yaşamını yitirdi. Felaketten 5 binin üzerinde kişi etkilendi.
Çin'in doğusundaki Suqian şehrinde hortum çıktı.
Hortum nedeniyle araçlar savrulurken, elektrik hatları devrildi, ortalık savaş alanına döndü.
Kazalarda 5 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralanarak hastaneye kaldırıldığı açıklandı.
İlk bilgilere göre hortumdan 5 bin 512 kişi etkilenirken, bin 646 evde hasar meydana geldi, 405 kişi güvenli bölgelere tahliye edildi.
Şehrin acil durum yönetimi departmanına göre 41,8 hektarlık tarım arazisi de zarar gördü.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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