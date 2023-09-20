Çin'de hortum felaketi! 5 kişi yaşamını yitirdi

Çin'in doğusundaki Suqian şehrinde hortum çıktı.

Hortum nedeniyle araçlar savrulurken, elektrik hatları devrildi, ortalık savaş alanına döndü.

Kazalarda 5 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralanarak hastaneye kaldırıldığı açıklandı.

İlk bilgilere göre hortumdan 5 bin 512 kişi etkilenirken, bin 646 evde hasar meydana geldi, 405 kişi güvenli bölgelere tahliye edildi.

Şehrin acil durum yönetimi departmanına göre 41,8 hektarlık tarım arazisi de zarar gördü.