Çin'de hortum felaketi! 5 kişi yaşamını yitirdi

Çin'de hortum felaketi yaşandı. Yaşanan felakette 5 kişi yaşamını yitirdi. Felaketten 5 binin üzerinde kişi etkilendi.

Çin'de hortum felaketi! 5 kişi yaşamını yitirdi

Çin'in doğusundaki Suqian şehrinde hortum çıktı.

Hortum nedeniyle araçlar savrulurken, elektrik hatları devrildi, ortalık savaş alanına döndü.

Kazalarda 5 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralanarak hastaneye kaldırıldığı açıklandı.

İlk bilgilere göre hortumdan 5 bin 512 kişi etkilenirken, bin 646 evde hasar meydana geldi, 405 kişi güvenli bölgelere tahliye edildi.

Şehrin acil durum yönetimi departmanına göre 41,8 hektarlık tarım arazisi de zarar gördü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# çin # hortum felaketi
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