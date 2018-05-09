Çin'de bir kömür madeninde meydana gelen patlamada 5 kişi hayatını kaybetti.

Şinhua ajansının haberine göre, Çin'in orta kesimindeki Hunan eyaletinin Şaodong vilayetinde bulunan Hunan Baodian Qunli Mining Co. adlı bir şirkete ait kömür madeninde gece saatlerinde patlama gerçekleşti.



İlk belirlemelere göre metan gazı patlaması kaynaklı olduğu belirlenen kazada 5 kişi yaşamını yitirdi.



Arama kurtarma ve sağlık ekipleri kaza yerine sevk edilirken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.