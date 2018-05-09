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Çin’de maden ocağında patlama: 5 ölü

Çin'de bir kömür madeninde meydana gelen patlamada 5 kişi hayatını kaybetti.

Çin’de maden ocağında patlama: 5 ölü

Şinhua ajansının haberine göre, Çin'in orta kesimindeki Hunan eyaletinin Şaodong vilayetinde bulunan Hunan Baodian Qunli Mining Co. adlı bir şirkete ait kömür madeninde gece saatlerinde patlama gerçekleşti. 

İlk belirlemelere göre metan gazı patlaması kaynaklı olduğu belirlenen kazada 5 kişi yaşamını yitirdi.

Arama kurtarma ve sağlık ekipleri kaza yerine sevk edilirken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #çin
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