Çin’de sel felaketi! Ölü sayısı 70’e yükseldi, yaşlı bakımevinde can pazarı yaşandı

Çin’de etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 70’e yükseldi. Eyalet yetkilileri, hafta başından bu yana süren fırtınaların ülkenin farklı bölgelerinde neredeyse bir yıllık yağışı sadece 7 günde bıraktığını belirtti.

YAŞLI BAKIMEVİNDE 31 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

En büyük yıkım ise başkent Pekin’in kuzeydoğusundaki Miyun bölgesindeki bir yaşlı bakımevinde yaşandı. Sel sırasında 55’i engelli olmak üzere 69 bakıma muhtaç kişinin bulunduğu merkezde, 31 kişi mahsur kalarak hayatını kaybetti.

Sellerden kaynaklı olarak başkent Pekin ve çevresindeki bölgelerde 44, Hebei eyaletinde 16, Şanşi eyaletinde ise 10 kişinin yaşamını yitirdiği açıklandı.

Yetkililer, farklı bölgelerde 4’ü belediye çalışanı olmak üzere toplam 9 kişiyi arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

The Guardian gazetesinin aktardığına göre, fırtınalar ve seller nedeniyle araçlar devrildi, çok sayıda ev sular altında kaldı. Şiddetli hava olayları sonucunda 80 binden fazla kişi tahliye edildi, 100’ün üzerinde köyde elektrik kesintisi yaşandı.