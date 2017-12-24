Dünyanın en büyük amfibi uçağı olarak bilinen AG-600 ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Çin'in geliştirdiği askeri özelliklere sahip uçak itfaiye ve deniz kurtarma çalışmalarında kullanılabilecek.

38.8 metre kanat açıklığına ve 4 turboprop motora sahip.



Bu uçak dünyanın en büyük amfibi uçağı. Çin'de üretilen AG-600, ilk uçuşunu yaptı.



Çin'in Zhuhahi şehrinden havalanan uçak, yaklaşık bir saatlik uçuşun ardından iniş yaptı.



Askeri özelliklere sahip uçak, orman yangınlarıyla mücadele ve deniz kurtarma çalışmalarında da kullanılabilecek.



Boeing 737 büyüklüğündeki uçak, deniz ve göle iniş kalkış yapabiliyor.



Azami kalkış ağırlığı 53,5 ton olan 4.500 km menzile sahip olan uçak, 12 saat kesintisiz uçabiliyor.



Arama kurtarma çalışmalarında 50 kişi taşıyabilen uçağın, 20 saniyede 12 ton su doldurabilme ve bir depoluk yakıtla 370 ton su nakletme kapasitesi bulunuyor.



İlk uçusu başarıyla tamamlayan uçak daha büyüğü üretilene kadar, dünyanın en büyüğü.



Uçak için şu ana kadar Çin’den 17 adet sipariş verildi.







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