Çin'deki depremde can kaybı artıyor! Ölü sayısı 126'ya, yaralı sayısı 188'e yükseldi

Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'nde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde ölenlerin sayısı 126’ya yükseldi. Yaralı sayısı ise 188 olarak açıklandı.

1000’den fazla yapının zarar gördüğü deprem bölgesinde kurtarma çalışmaları devam ediyor. Depremin ardından Çin Deprem İdaresi, afet yardım çalışmaları kapsamında bölgeye ekip gönderdi.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, depremin ardından daha fazla can kaybının önlenmesi için topyekûn kurtarma çalışmaları yapılması talimatı verdi.

Şi, depremde yaralananların tedavi edilmesi ve ikincil felaketlerin önlenmesi gerektiğini ifade etti.

Türkiye de depremde hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayınladı. Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'nde meydana gelen depremin neden olduğu can kayıplarından derin üzüntü duyulduğu belirtildi.

Hayatını kaybedenlerin aileleri ile Çin hükümeti ve halkına başsağlığı dilenen açıklamada, yaralılara acil şifalar dileğinde bulunuldu.