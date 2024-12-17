Çin’den 54 ülkeye vizesiz geçiş müjdesi!

Çin, 54 ülkenin vatandaşlarına başka ülkelere geçişlerinde sağladığı vizesiz geçiş süresini 72 ve 144 saatten 240 saate (10 güne) uzattığını açıkladı. Uygulama, uluslararası seyahatleri canlandırmayı hedefliyor.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Çin’den 54 ülkeye vizesiz geçiş müjdesi!
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Kovid-19 salgını sonrası uluslararası seyahatleri canlandırmayı hedefleyen Çin, 54 ülkenin vatandaşlarına sağladığı vizesiz geçiş süresini önemli ölçüde uzattı. Ulusal Göçmenlik İdaresi’nin (NIA) yaptığı açıklamaya göre, daha önce 72 ve 144 saat olarak uygulanan süre 240 saate (10 gün) çıkarıldı.

HANGİ ÜLKELER YARARLANACAK?

ABD, İngiltere, Kanada, Rusya ve Brezilya’nın da aralarında bulunduğu 54 ülkenin vatandaşları, üçüncü bir ülkeye veya bölgeye seyahat ederken Çin’de 10 güne kadar vizesiz kalabilecek.

Vizesiz geçiş imkanı, Çin’deki 24 eyalet düzeyindeki idari birimde bulunan 60 uluslararası gümrük geçiş noktasında geçerli olacak. Bu düzenleme, Çin üzerinden transit geçiş yapan yolculara büyük kolaylık sağlayacak.

PANDEMİ SONRASI CANLANDIRMA ADIMLARI

Kasım 2023’te başlatılan programla Çin, yurt dışı seyahatlerini teşvik etmeyi amaçlamıştı. İlk etapta 72 ve 144 saatlik vizesiz geçiş imkanı tanınırken, yeni düzenlemeyle bu süre 10 güne çıkarıldı. Ayrıca Çin, vize muafiyeti programını genişleterek Aralık 2023’ten bu yana 38 ülkeye 15 günden 30 güne kadar vizesiz kalma hakkı tanıdı.

Çin, 18 ülkeyle standart pasaport sahipleri için karşılıklı vize muafiyeti uyguluyor. Türkiye’nin de aralarında bulunduğu birçok ülkeyle ise diplomatik, özel ve hizmet pasaportları için vize muafiyeti anlaşmaları bulunuyor.

ÇİN’İN HEDEFİ TURİZMİ CANLANDIRMAK

Pekin yönetimi, vize muafiyeti düzenlemeleriyle Çin’e gelen turist sayısını artırmayı ve pandemi sonrası ekonomik hareketliliği desteklemeyi hedefliyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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