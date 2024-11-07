Çin'den ABD'de başkan seçilen Trump'a çağrı

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ABD’nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump'a çağrıda bulundu. Şi, Trump'a gönderdiği tebrik mesajında, "iki ülkenin farklılıklarını uygun şekilde yönetme" ve barış içinde bir arada yaşama çağrısı yaptı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Çin'den ABD'de başkan seçilen Trump'a çağrı
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ABD'de merakla beklenen başkanlık seçimlerinde kazanan isim Donald Trump oldu. Trump'ın seçimlerden zaferle ayrılmasının ardından dünya liderlerinden de peşpeşe açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Son olarak Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ABD’nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump'a tebrik mesajı gönderdi. Konuyla ilgili Çin Dışişleri Bakanlığından açıklama yapıldı.

Buna göre Şi Cinping, tebrik mesajında, iki ülkenin hem kendilerinin hem de dünyanın geri kalanının faydası için geçinmenin doğru yolunu bulması gerektiğini vurguladı.

Tarihin, pek çok örnekte Çin ve ABD'nin işbirliğinden kazanç sağladığını ve cepheleşmeden zarar gördüğünü kanıtladığını kaydeden Şi, "Umarım Çin ve ABD, karşılıklı saygı, barış içinde bir arada yaşama ve kazan-kazan işbirliği ilkeleri temelinde diyalog ve iletişimi güçlendirir, farklılıklarını uygun şekilde yöneterek karşılıklı faydaya dayalı işbirliğini genişletir." ifadesini kullandı.

Şi, Çin ile ABD arasında istikrarlı, sağlam ve sürdürülebilir ilişkilerin iki ülkenin çıkarına olduğunu belirterek, uluslararası toplumun beklentisine de dikkati çekti.

Bu arada Çin Devlet Başkanı Yardımcısı Han Cıng da ABD Başkan Yardımcısı seçilen J.D. Vance'e mesaj yollayarak tebriklerini iletti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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