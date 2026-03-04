Çin'den ABD'ye tepki: ''Dünyaya yalnız kendi istediğinizi dayatamazsınız''

Pekin'de, Çin Ulusal Halk Kongresi'nin (ÇUHK) yarın başlayacak yıllık genel kurulu öncesinde bir basın toplantısı düzenlendi.

Toplantıda konuşan ÇUHK Sözcüsü Lou Çincien, Anadolu Ajansı (AA) muhabirinin, uluslararası arenada artan tek taraflılık ve güç kullanımının Birleşmiş Milletler'in (BM) rolünü zayıflattığına dair sorusunu yanıtladı.

''DÜNYAYA YALNIZ KENDİ İSTEDİĞİNİZİ DAYATAMAZSINIZ''

Lou, ABD'nin İsrail ile ortaklaşa düzenlediği İran saldırıları, Venezuela'ya yönelik askeri müdahale adımları ve Grönland'ı devralma talebi gibi tek taraflı hamlelerinin küresel siyaseti yeniden şekillendirme çabası olduğunu ifade etti. Ülkelerin büyüklüğüne veya küçüklüğüne bakılmaksızın uluslararası ilişkilerde karşılıklı saygı ve eşitlik ilkesiyle hareket edilmesi gerektiğini belirten Lou, bunun tarihi bir zorunluluk ve BM Şartı'nın en temel ilkesi olduğunu hatırlattı. Sözcü Lou, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı: "Hiçbir ülkenin uluslararası ilişkilerde tek başına hakim olmaya, diğer ülkelere kaderini dikte ettirmeye, kalkınma avantajlarını tekeline almaya ve dünyaya yalnız kendi istediğini dayatmaya hakkı yok."

ÇİN'DEN ÇÖZÜM ÖNERİSİ

Küresel sistemin son bir yıl içinde çok ciddi bir dönüm noktasından geçtiğini belirten Lou, ekonomik küreselleşmenin büyük sarsıntılar yaşadığını ve dünya genelinde bölgesel, sınır aşırı çatışmaların hız kazandığını aktardı. Bu çalkantılı süreçten çıkışın tek yolunun barışçıl kalkınma ve kazan-kazan işbirliği olduğunu savundu.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından duyurulan Küresel Yönetim Girişimi'ne dikkat çeken Lou; bu girişimin egemen eşitlik, uluslararası hukuka bağlılık, çok taraflılık, insan merkezli yaklaşım ve somut eylemler üzerine inşa edildiğini vurguladı. Lou, bu girişimin amacını şu sözlerle özetledi: "Bu, küresel yönetim sistemini daha adil ve eşit hale getirmek için Çin'in önerdiği çözümdür."

ABD ve İsrail'in düzenlediği saldırıların ardından İran'daki gelişmeleri yakından takip ettiklerini bildiren Lou, İran'ın toprak bütünlüğüne, güvenliğine ve egemenliğine kesinlikle saygı gösterilmesi gerektiğinin altını çizdi. Bölgedeki askeri operasyonların derhal durdurulması ve gerilimi tırmandıracak her türlü adımdan kaçınılması gerektiğini belirten Lou, Orta Doğu'da istikrarın sağlanması için diyalog ve müzakere çağrısı yaptı. Çin'in sorumlu büyük bir ülke olarak bu doğrultuda rol oynamayı sürdüreceğini vurguladı.

Geçtiğimiz yıl 80. kuruluş yıl dönümünü kutlayan Birleşmiş Milletler'in, iki dünya savaşının getirdiği yıkımın uluslararası toplumda yarattığı ortak bilinçle kurulduğunu hatırlatan Lou, kurumun önemini şu sözlerle pekiştirdi: "80 yılı aşan tecrübe, BM'nin rolünün zayıflatılması değil güçlendirilmesinin, yerine başkasının konmasının değil korunmasının gerektiğini gösteriyor."

Sözcü Lou, Çin'in BM Güvenlik Konseyi daimi üyesi ve küresel bir güç olarak, BM'nin uluslararası otoritesini ve statüsünü korumak adına tüm ülkelerle birlikte çalışmaya hazır olduğunu belirterek sözlerini tamamladı.