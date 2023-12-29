Çin'den Dış Politika Atılımı! Çalkantılı Yeni Dönemde Çin Daha Çok İnisiyatif Alacak

Çin'in dış işleri Dış İlişkilerle İlgili Çalışmalar Merkezi Konferansı'nda masaya yatırıldı. Toplantıya Çin Devlet Başkanı Şi Cinping başkanlık etti. Konferansta dünyanın yeni bir çalkantılı döneme girdiği tespiti yapıldı. Çin'in uluslararası meselelerde daha çok inisiyatif alacağı ifade edildi.

Çin'den Dış Politika Atılımı! Çalkantılı Yeni Dönemde Çin Daha Çok İnisiyatif Alacak

Çin'in dış işleri Dış İlişkilerle İlgili Çalışmalar Merkezi Konferansı'nda masaya yatırıldı.

Toplantıya Çin Devlet Başkanı Şi Cinping başkanlık etti. Şi, Çin'in gelecek dönemdeki diplomatik çalışmaları hakkında önemli ipuçları verdi.

Konferansta, dünya genelinde büyük bir dönüşümün hız kazanmakta olduğu kaydedildi. Dünyanın yeni bir çalkantı ve dönüşüm dönemine girmekte olduğu tespiti dile getirildi. Buna karşın ve uluslararası toplum için ortak bir geleceğe yönelik genel eğilim değişmeyeceği vurgulandı.

Çin'in uluslararası etkisini, çekiciliğini ve olayları şekillendirme gücünü yeni bir düzeye çıkaracağı belirtildi. İnsanlık için ortak bir geleceğe sahip bir toplum inşa etmenin Şi Cinping Diplomasi Düşüncesi'nin temel ilkesi olduğu vurgulandı.

Küresel Kalkınma, Küresel Güvenlik ve Küresel Medeniyet Girişimlerinin eylem platformunun Kuşak ve Yol İş Birliği olduğu kaydedildi.

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# çin # dış politika
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