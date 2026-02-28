Çin'den İran açıklaması: Egemenliğe ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmeli

Çin Dışişleri, İran’ın egemenliği ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi gerektiğini belirterek taraflara Orta Doğu’da barış ve istikrarı koruma çağrısı yaptı.

Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD-İsrail’in İran'a yönelik saldırılarına ilişkin açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, İran'ın egemenliğine, güvenliğine ve toprak bütünlüğüne mutlak suretle saygı gösterilmesi gerektiği vurgulandı. “İran'ın egemenliğine, güvenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmeli. Taraflar, Orta Doğu’da barış ve istikrarın korunmasına yönelik çabaları devam ettirmeli.” denildi.

