Çin'den Japonya'ya diplomatik uyarı

Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Çin'in Japonya'ya diplomatik yollarla ilettiği nükleerle kirlenmiş su tahliyesinin durdurulması konusundaki ciddi endişelerini ifade ettiğini belirtti.

ÇİN'DEN JAPONYA'YA DİPLOMATİK ÇIKIŞ!

Fukushima Daiichi santrali Mart 2011'de 9.0 büyüklüğünde bir depremin yarattığı güçlü tsunami dalgalarının üç nükleer reaktörün erimesine yol açmasının ardından tarihin en büyük nükleer felaketlerinden biri olarak yıkılmıştı.

Yurtiçi ve yurtdışındaki yaygın kınamalara rağmen Japonya Perşembe günü santralden Pasifik Okyanusu'na nükleer kirlenmiş su boşaltmaya başladı.

İnsanlar deniz çevresi ve su ürünlerinin güvenliği konusundaki endişelerini dile getirirken, deşarj Çin'in büyük ilgisini çekti.

Wang Pekin'de düzenlediği basın toplantısında Çin'in, Çin halkının sağlık ve güvenliğini korumak amacıyla Japonya'dan diplomatik kanallar aracılığıyla nükleer kirlenmiş suyun deşarjını durdurmasını talep ettiğini vurguladı.

Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin şunları söyledi:

- Çin her zaman Japonya'nın Fukuşima'nın nükleer kirliliğe maruz kalmış suyunu zorla denize boşaltmasına karşı çıkmıştır zira bu durum nükleer kirlilik riskini tüm dünyaya yaymaktadır. Son zamanlarda Çin, diplomatik kanallar aracılığıyla Japonya'ya sert tutumunu açıkça ifade etmeye devam etmekte ve Japonya'dan deşarj eylemini durdurmasını talep etmektedir. Çinli yetkililer, Çin halkının sağlık ve güvenliğini sağlamak amacıyla deniz radyasyon ortamını ve nükleer kirlenmiş deniz su ürünleri riskini izlemek üzere tedbirler almışlardır.

Kaynak: CCTV+

Çeviri-Düzenleme: Aydinlik.com.tr / Samet Can Kocagür