Çin'den Suriye ile ilgili çağrı

Çin, Suriye'de taraflara en kısa zamanda siyasi uzlaşma sağlayarak ülkede istikrarı tesis etmeleri çağrısı yaptı. Yapılan açıklamada, Çin'in ülkedeki durumu yakından izlediği ifade edildi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Çin'den Suriye ile ilgili çağrı
Yayınlanma:

Suriye'de, Beşşar Esad yönetiminin sona erdiği duyuruldu. Ülkede Baas Partisi'nin 61 yıllık iktidarı son buldu.

Suriye'de yaşanan son gelişmelerle ilgili Çin'den de açıklama geldi. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Suriye'deki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Çin'in ülkedeki durumu yakından izlediğini ifade etti. Sözcü Mao, "Umarız ilgili taraflar, Suriye halkının çıkarını göz önünde bulundurur ve siyasi bir uzlaşmayı en kısa sürede sağlayarak ülkede istikrarı yeniden tesis eder." dedi.

Mao, Beşşar Esad iktidarı sonrası Çin'in ülkenin geleceğini nasıl gördüğü sorusuna, "Suriye'nin geleceğine Suriye halkı karar vermelidir. Umarız ilgili taraflar, Suriye halkının temel ve uzun vadeli çıkarlarını göz önünde bulundurur." şeklinde yanıt verdi.

Çin'in, Suriye'de Beşşar Esad yönetimine dost ülkelerden biri olarak bilindiği savına karşı çıkan Mao, "Çin'in Suriye ile dostane ilişkileri, Suriye halkının tümüyle ilgilidir." ifadesini kullandı. Sözcü Mao, Çin'in bu süreçte Esad ile temas kurup kurmadığı sorulduğunda ise yorum yapmaktan kaçınırken siyasi uzlaşma çağrısını yineledi.

Mao, İsrail'in ülkedeki durumdan istifade ederek Golan Tepeleri'ndeki tampon bölgeyi işgaline ilişkin, "Suriye'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Suriye açıklamasıCHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Suriye açıklamasıGündem

Kaynak: Anadolu Ajansı

çin suriye
Günün Manşetleri
"Bütün fikirlerim Türkiye'nin güvenliği cephesindendir"
Çin'den Suriye ile ilgili çağrı
Isparta'da askeri helikopter düştü
"Münbiç’te kontrol sağlandı"
34 tutuklama
Rus diplomattan Esad açıklaması
ABD'den Suriye ve Türkiye açıklaması
"Esad ve ailesi Moskova'ya ulaştı"
"Neyin bayramını kutluyorsunuz?"
Özgür Özel'den Suriye açıklaması
Çok Okunanlar
Malmö - Galatasaray maçı ne zaman? Malmö - Galatasaray maçı ne zaman?
Isparta'da askeri helikopter düştü Isparta'da askeri helikopter düştü
İsrail Suriye'yi işgal ediyor: Bakanlık açıkladı İsrail Suriye'yi işgal ediyor: Bakanlık açıkladı
ABD'den Suriye ve Türkiye açıklaması ABD'den Suriye ve Türkiye açıklaması
Rus diplomattan Esad açıklaması Rus diplomattan Esad açıklaması