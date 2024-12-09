Çin'den Suriye ile ilgili çağrı

Suriye'de, Beşşar Esad yönetiminin sona erdiği duyuruldu. Ülkede Baas Partisi'nin 61 yıllık iktidarı son buldu.

Suriye'de yaşanan son gelişmelerle ilgili Çin'den de açıklama geldi. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Suriye'deki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Çin'in ülkedeki durumu yakından izlediğini ifade etti. Sözcü Mao, "Umarız ilgili taraflar, Suriye halkının çıkarını göz önünde bulundurur ve siyasi bir uzlaşmayı en kısa sürede sağlayarak ülkede istikrarı yeniden tesis eder." dedi.

Mao, Beşşar Esad iktidarı sonrası Çin'in ülkenin geleceğini nasıl gördüğü sorusuna, "Suriye'nin geleceğine Suriye halkı karar vermelidir. Umarız ilgili taraflar, Suriye halkının temel ve uzun vadeli çıkarlarını göz önünde bulundurur." şeklinde yanıt verdi.

Çin'in, Suriye'de Beşşar Esad yönetimine dost ülkelerden biri olarak bilindiği savına karşı çıkan Mao, "Çin'in Suriye ile dostane ilişkileri, Suriye halkının tümüyle ilgilidir." ifadesini kullandı. Sözcü Mao, Çin'in bu süreçte Esad ile temas kurup kurmadığı sorulduğunda ise yorum yapmaktan kaçınırken siyasi uzlaşma çağrısını yineledi.

Mao, İsrail'in ülkedeki durumdan istifade ederek Golan Tepeleri'ndeki tampon bölgeyi işgaline ilişkin, "Suriye'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmelidir." değerlendirmesinde bulundu.