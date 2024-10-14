Çin'den Tayvan çevresinde dev tatbikat! ABD ve Japonya, Tayvan'a arka çıktı

Çin, Tayvan çevresinde askeri tatbikata başladı. Müşterek Kılıç-2024B Tatbikatıi Tayvan'ın yeni lideri Lai Ching-te’nin "Ulusal Gün" konuşmasının ardından geldi. ABD ve Japonya, Tayvan’a destek açıklamaları yaptı. Rusya Savunma Bakanı Belousov Pekin’e gitti, Çinli mevkidaşı Dong Cün ile görüştü.

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Çin'den Tayvan çevresinde dev tatbikat! ABD ve Japonya, Tayvan'a arka çıktı
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Çin, 2024 yılı içinde üçüncü kez Tayvan Adası etrafında tatbikata başladı. Müşterek Kılıç-2024B Tatbikatı’nın Tayvan'ın yeni lideri Lai Ching-te’nin "Ulusal Gün" konuşmasının ardından gelmesi dikkat çekti. Lai, 10 Ekim’deki konuşmasında Pekin yönetiminin Tayvan'ı temsil etmeye hakkı olmadığını iddia etmişti.

Çin’den yapılan açıklamada tatbikatın Tayvan’daki ayrılıkçıların faaliyetlerine karşı güçlü bir caydırıcılık işlevi gördüğü ve ulusal egemenlik ile ulusal birliği korumak için meşru ve gerekli eylemler olduğu ifade edildi.

Müşterek Kılıç-2024B tatbikatı kapsamında Çin Halk Kurtuluş Ordusu’nun ordu, donanma, hava kuvvetleri ve roket kuvvetleri; Tayvan’a çeşitli yönlerden yaklaşarak ortak saldırıların senaryolarını icra ediyor.

Çin’in tatbikata başlamasının ardından Tayvan savaş uçakları havalandı. Tayvan’a ait zırhlı araçlar Taipei'deki Songshan Havaalanı çevresinde devriye gezmeye başladı. Amerika Birleşik Devletleri ve Japonya’dan Tayvan’ı destekleyen açıklamalar yapıldı.

Çin Halk Kurtuluş Ordusu, Tayvan Adası etrafında Müşterek Kılıç-2024B Tatbikatı’nı icra ederken Rusya ile birlikte de Pasifik Okyanusu'nun kuzeybatısında denizaltılara karşı koyma tatbikatına katıldı.

Rus ve Çin orduları ortak tatbikat yaparken, Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov, resmi ziyaret kapsamında Çin’e gitti.

Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov ile Çin Savunma Bakanı Dong Cün Moskova ve Pekin arasındaki askeri işbirliğini görüşmek üzere bir toplantı yaptı.

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