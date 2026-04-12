Çin'den Tayvan'a 10 maddelik yeni politika paketi

Söz konusu hamle, Tayvan ana muhalefet partisi Kuomintang (KMT) lideri Cheng Li-wun’un Çin ana karasına gerçekleştirdiği ziyaretle eş zamanlı olarak kamuoyuna yayımlandı. 2016 yılından bu yana asgari düzeyde seyreden diplomatik temasların, bu paketle birlikte kurumsal bir zemine oturtulması hedefleniyor.

SİYASİ TEMAS VE KURUMSAL İLETİŞİM

Paket kapsamında, ÇKP ile KMT arasında düzenli bir iletişim mekanizmasının tesis edilmesi öneriliyor. Toplumsal entegrasyonu desteklemek adına, Tayvan Boğazı’nın her iki yakasındaki gençlerin etkileşimini artıracak ortak bir platformun kurulması da planın öncelikli maddeleri arasında yer alıyor.

ULAŞIM VE ALTYAPI PROJELERİ

Ulaşım alanında normalleşme adımlarını içeren planda şu maddeler öne çıkıyor:

Hava Yolu: Pandemi dönemi sonrası askıya alınan uçuşların yeniden başlatılması.

Lojistik: Şiamın’daki yeni havalimanının Kinmen sakinlerinin kullanımına açılması.

Altyapı: Çin’in Fucien eyaleti ile Kinmen ve Matsu adaları arasında enerji iş birliği ve deniz köprüsü inşası projelerinin gündeme alınması.

Turizm: Fucien ve Şanghay sakinlerine Tayvan’a turistik seyahat izni verilmesi.

TİCARİ KOLAYLIKLAR VE EKONOMİK DESTEK

Ekonomik bağları güçlendirmeyi hedefleyen paket, Tayvanlı üreticiler için Çin pazarını erişilebilir kılmayı amaçlıyor:

Gıda ve Tarım: Tayvan menşeli tarım, balıkçılık ve gıda ürünlerinin kayıt süreçlerinin hızlandırılması ve pazar erişiminin kolaylaştırılması.

Karantina Standartları: Standartların eşgüdümü için teknik bir iletişim mekanizması kurulması.

KOBİ Desteği: Küçük ölçekli işletmelerin ve bireysel balıkçıların ana karada ürün satışlarına yönelik bürokratik engellerin kaldırılması.

KÜLTÜREL VE GÖRSEL YAYINCILIK İŞ BİRLİĞİ

Politika paketinde kültürel diplomasiye de yer verildi. Tayvan yapımı televizyon programları, belgeseller ve animasyonların Çin ana karasındaki gösterimlerine destek verileceği, ayrıca ortak prodüksiyon süreçlerine Tayvanlı sektör temsilcilerinin katılımının teşvik edileceği bildirildi.

Çin ile Tayvan arasındaki resmi temaslar, 2016 yılında Demokrat İlerici Parti’nin (DPP) iktidara gelmesinin ardından kesintiye uğramıştı. Bu yeni plan, bölgedeki siyasi durağanlığı sona erdirme potansiyeli taşıyan en kapsamlı girişim olarak değerlendiriliyor.