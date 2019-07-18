Çin’den Türk Kirazına ilgi arttı. EGE Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, yeni dönem hazırlıklarını Çin pazarından gelen talebe göre yapacaklarını açıkladı.

Türkiye ve Çin anlaştı ve engeller kaldırıldı, Türk kirazına talep arttı.



Çin’e kiraz ihracatının önündeki en büyük engellerden biri olan “ürünün 16 gün soğuk havada beklemesi” şartı devletler arasında imzalanan bir protokolle kaldırıldı.



Interfresh Eurasia Yaş Sebze ve Meyve Ambalaj, Depolama ve Lojistik Fuarı'nın tanıtım toplantısı kiraz ihracatı damga vurdu. Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, Çin pazarından gelen yoğun talebi anlattı.



İhracatçı birlikleri olarak yoğun pazar arayışlarının olduğunu vurgulayan Uçak, yeni dönemde hazırlıklarını Çin pazarına göre yapcaklarını söyledi.



Uçak, Çin’e ihracat sadece kirazla kalmayacak dedi.





HABER: ÖZGÜR DOĞU SAYMAZ

KAMERA: AKIN KARA

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