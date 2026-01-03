Çin’den Venezuela açıklaması: Egemen ülkeye güç kullanımını kınıyoruz

Çin, ABD’nin egemen bir ülkeye ve devlet başkanına güç kullanımını sert sözlerle kınadı. Pekin yönetimi, söz konusu eylemlerin uluslararası hukuku ihlal ettiğini vurguladı.

Ebru Gül Müezzinoğlu

Yayınlanma: Güncellenme:

Çin, ABD’nin Venezuela’ya yönelik eylemlerine ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı. Çin Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, ABD’nin “hegemonik” olarak nitelendirilen adımlarının uluslararası hukuku ve Venezuela’nın egemenliğini ihlal ettiği belirtildi.

Açıklamada, bu eylemlerin Latin Amerika ve Karayipler bölgesinde barış ve güvenliği tehdit ettiği vurgulanarak, “Çin, ABD’nin egemen bir ülkeye ve onun devlet başkanına güç kullanımından derin şok içindedir ve bunu güçlü şekilde kınamaktadır.” ifadelerine yer verildi.

Çin’in ABD’nin söz konusu eylemlerine karşı olduğu kaydedilen açıklamada, Washington yönetimine uluslararası hukuka ve Birleşmiş Milletler Şartı’nın amaç ve ilkelerine bağlı kalma çağrısı yapıldı. Açıklamada ayrıca, başka ülkelerin egemenliğini ve güvenliğini ihlal eden uygulamalara son verilmesi gerektiği vurgulandı.

