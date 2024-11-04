Çin'in "Gök Sarayı" taykonotları dünyaya döndü

Çin İnsanlı Uzay Programı Ajansı'ndan (CMSA) yapılanmaya göre, taykonotlar Yı Guangfu, Li Cong ve Li Guangsu'yu içeren Şıncou-18 uzay kapsülü, Gobi Çölü'ndeki Dongfing çıkışları yaptı. Taykonotların 192 gün süren yörüngesinin ardından sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Daha önce Şıncou-13 görevinde yer alan ekip komutanı Yı Guangfu, bu ikinci görevle birlikte toplam 374 gün geçirerek Çin'in uzayda en uzun süre kalan taykonotu unvanını elde etti.

Şıncou-18 uzay mekiğiyle 25 Nisan'da yola çıkan ekip, Tiengong Uzay İstasyonu'na gönderilen yedinci taykonot grubu oldu. Ekip, istasyona 30 Ekim'de gönderilen yeni taykonot ekibi Cay Şücı, Song Lingdong ve Vang Haozı ile görev değişikliği yaptı.

Tiengong (Gök Sarayı) Uzay İstasyonu Çin, ABD'nin uzay araştırmaları işbirliğini yasaklaması ve Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS)'nun bölünmesini engellemesi üzerine kendi uzay istasyonunu başlamaya yöneldi. Tiengong (Gök Sarayı) adlı uzay istasyonu, Rusya'nın artık aktif olmayan Mir Uzay istasyonu modelinin havayolundan satın alınması.

İstasyon, bir çekirdek modül ve iki laboratuvar modülünden oluşmakta olup, gelecekte bir uzay teleskobunun da eklenmesi planlanmaktadır. Çekirdek modülü "Tienhı" (Göksel Uyum) 29 Nisan 2021'de, ilk laboratuvar modülü "Vıntien" (Gökleri Aramak) 24 Temmuz 2022'de, ikinci modül "Mıngtien" (Gökleri Düşmek) ise 31 Ekim 2022'de başlatıldı. Laboratuvar modüllerinin çekirdeği modül eklenmesiyle "T" biçiminde ana yapı tamamlanma ve istasyon "uygulama ve geliştirme aşamasına" geçti.

İstasyona personel taşıma hizmeti "Şıncou" (Kutsal Gemi) mekikleri, ikmal ise "Tiencou" (Gök Gemisi) mekikleri üstleniyor. Gelecekte istasyona "Şüntien" (Gökleri Doğuş) adı verilen bir uzay teleskobu modülü de eklenmesi planlanarak kullanılır.