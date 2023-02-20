Çinli arama kurtarma ekibi ülkelerinde böyle karşılandı

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmalarına tamamlayan Çinli Mavi Gökyüzü kurtarma ekibi (Blue Sky Rescue, BSR) ülkelerine döndü.

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Çinli Mavi Gökyüzü kurtarma ekibi (Blue Sky Rescue, BSR) ülkelerine döndü.

Guangzhou Baiyun Uluslararası Havalimanı'ndaki karşılamaya Türkiye'nin Guangzhou Başkonsolosu Mehmet Kurtuluş Aykan ile eşi Tulu İçözü Aykan da katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# çin # arama kurtarma

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