Çinli Deepseek ABD tekellerini sarstı

Çin, yeni yapay zeka uygulamasını dünya kamuoyunun kullanımına ücretsiz açtı.



DeepSeek , uygulama mağazalarında ABD merkezli sohbet robotu ChatGPT'yi de geride bırakarak en fazla indirilen yapay zeka uygulaması oldu.



Çinli DeepSeek Amerikan teknoloji tekellerinin hakimiyetini sarstı.



Amerikalı teknoloji şirketlerinin hisseleri borsada 1 trilyon dolar değer kaybetti.



ABD Başkanı Donald Trump, yaşanan gelişmeyi “Bir uyandırma çağrısı” olarak değerlendirdi.



Trump, Çinli şirketin "çok fazla para harcamadan aynı sonuca ulaşılabildiğini gösterdiğine" dikkati çekti. ABD Başkanı, "Kazanmak için rekabet etmeye odaklanmamız gerektiği konusunda bizim endüstrilerimiz için bir uyandırma çağrısı olmalı." dedi.



Çinli şirketin bu atağı teknoloji uzmanlara tarafından "Sputnik Anı" olarak nitelendirildi.



DeepSeek'in çıkışı, ABD ile Sovyetler Birliği arasında uzay yarışını başlatan gelişme olarak görülen, Sovyetler'in 1957'de Sputnik uydusunu fırlatmasına benzetildi.



Dünyayı sarsan DeepSeek Şirketi, Çin'in doğusundaki Cıciang eyaletinin merkezi olan Hangcou şehrinde 40 yaşındaki genç bir bilgisayar mühendisi Liang Vınfıng tarafından kuruldu.



Şirket, Amerikan tekellerinin hakimiyetini sarstıktan sonra siber saldırıya uğradı.



DeepSeek, "büyük ölçekli, kötü amaçlı bir saldırı” düzenlendiğini açıkladı. Saldırılar nedeniyle yeni kullanıcı kayıtlarını geçici olarak durdurdu.