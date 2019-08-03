Çinli temsilciden ABD'ye: Konuşmaya da savaşmaya da hazırız

ABD ile Çin arasında ticaret müzakereleri devam etse de ABD'nin Çin ürünlerine ek gümrük vergisi koyması iki taraf arasında ilişkileri gerdi. Çin'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Zhang Jun, ABD'ye "Konuşmaya da savaşmaya da hazırız" dedi

"Konuşmaya da savaşmaya da hazırız." Bu sözler Çin'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Zhang Jun'e ait.



Çinli temsilci Zhang, Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde Genel Merkezi'nde gazetecilere, ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşı"na ilişkin açıklamalarda bulundu.



Çin'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Çin'in haklarını korumak için gereken her türlü önlemi alacağını belirtti. Zhang, "ABD konuşmak isterse konuşacağız, savaşmak isterse de savaşacağız" ifadesini kullandı.



Çin'in pozisyonunun belli olduğunu belirten Zhang, ABD'ye, ticaret konusunda yaşanan gerilime "doğru yollardan doğru çözümün bulunması için doğru yola dönmesi" çağrısında bulundu.



İki ülke arasında geçen yıl martta başlayan ve karşılıklı gümrük tarifesi misillemelerine sahne olan ticaret savaşı, son olarak Çin'in teknoloji şirketlerine sıçramıştı.



İki ülkeden heyetler konuyla ilgili müzakerelere devam etse de ABD'nin Çin ürünlerine karşı koyduğu ek gümrük vergileri müzakerelerden sonuç alınması için oluşan beklentiyi azaltıyor.



ulusal.com.tr