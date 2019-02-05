Çin halkı yeni yıl heyecanı yaşıyor. 12 Hayvanlı geleneksel Çin takvimine göre Çinliler Köpek Yılı'nı geride bırakarak, Domuz Yılı'na girdiler. Yılbaşı ve bayramların ay takvimine göre belirlendiği ülkede yeni yılla birlikte Bahar Tatili de başladı.

Güneş yerine ayın esas alındığı geleneksel Çin takvimine göre yeni yıl 21 Ocak 20 Şubat tarihleri arasında kutlanıyor.



Bu yıl ise Çinliler Yılbaşı'nı 5 Şubat'ta kutluyor. Yeni Yılın hemen arkasından gelen Bahar Bayramı ise ülkenin en büyük tatili. Bu tatil aynı zamanda dünyadaki en büyük tatil göçüne de sebep oluyor.



Çin köpek yılından çıkarak domuz yılına girdi.



Çinliler yeni yılı kutlamak için tapınaklara akın etti. Yeni yıl için hazırlanan parklara yöneldi. Çinliler Bahar Bayramı'nın gelişini açık havada, doğada karşıladılar.



Ayrıca medya kuruluşları da büyük programlarla yeni yılı ve Bahar Bayramını kutladı.



Domuz Yılı, 354 günlük Çin'in ay takvimine göre gelecek yıl 24 Ocak 2020'de sona erecek.



Çin yeni yılı başta Çin olmak üzere Hong Kong, Tayvan, Singapur, Endonezya, Malezya, Tayland, Vietnam ve Filipinler'in yanı sıra ABD ve Batı Avrupa Ülkerinde, Çin nüfusunun yoğun olduğu şehirlerde de kutlandı.





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