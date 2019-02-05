banner1002
HSK'dan Yargıtay'a atama! O isim de listede
HSK'dan Yargıtay'a atama! O isim de listede
Fatma Girik hastaneye kaldırıldı
Fatma Girik hastaneye kaldırıldı
Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine hava harekatı
Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine hava harekatı
Malatya'da deprem
Malatya'da deprem

Çinliler Köpek Yılı'nı geride bırakarak, Domuz Yılı'na girdiler

Çin halkı yeni yıl heyecanı yaşıyor. 12 Hayvanlı geleneksel Çin takvimine göre Çinliler Köpek Yılı'nı geride bırakarak, Domuz Yılı'na girdiler. Yılbaşı ve bayramların ay takvimine göre belirlendiği ülkede yeni yılla birlikte Bahar Tatili de başladı.

Çinliler Köpek Yılı'nı geride bırakarak, Domuz Yılı'na girdiler

Güneş yerine ayın esas alındığı geleneksel Çin takvimine göre yeni yıl 21 Ocak 20 Şubat tarihleri arasında kutlanıyor.

Bu yıl ise Çinliler Yılbaşı'nı 5 Şubat'ta kutluyor. Yeni Yılın hemen arkasından gelen Bahar Bayramı ise ülkenin en büyük tatili. Bu tatil aynı zamanda dünyadaki en büyük tatil göçüne de sebep oluyor.

Çin köpek yılından çıkarak domuz yılına girdi.

Çinliler yeni yılı kutlamak için tapınaklara akın etti. Yeni yıl için hazırlanan parklara yöneldi. Çinliler Bahar Bayramı'nın gelişini açık havada, doğada karşıladılar.

Ayrıca medya kuruluşları da büyük programlarla yeni yılı ve Bahar Bayramını kutladı.   

Domuz Yılı, 354 günlük Çin'in ay takvimine göre gelecek yıl 24 Ocak 2020'de sona erecek. 

Çin yeni yılı başta Çin olmak üzere Hong Kong, Tayvan, Singapur, Endonezya, Malezya, Tayland, Vietnam ve Filipinler'in yanı sıra ABD ve Batı Avrupa Ülkerinde, Çin nüfusunun yoğun olduğu şehirlerde de kutlandı.


ulusal.com.tr

Etiketler; #çin
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.