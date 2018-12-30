Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile ABD Başkanı Donald Trump telefonda görüştü. Halklarının ve birbirlerinin yeni yılını kutlayan iki lider Çin-ABD ilişkilerinin gelişmesi için katkı sunmak konusunda hem fikir olduklarını vurguladı.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü. İki lider görüşmede G20 zirvesinde aldıkları kararları uygulamak konusunda ortak isteklerini dile getirdi.



Trump, ABD-Çin ilişkilerinin ne kadar önemli olduğunun ve bütün dünyanın kendilerini yakından izlediğinin altını çizdi.



ABD Başkanı, Çinli mevkidaşına iyi ilişkilere sahip olmalarına verdiği öneme vurgu yaptı. Trump, Arjantin'deki toplantıda uzlaşılan noktaların her iki ülke görevlileri tarafından süratle hayata geçirilmeye çalışıldığını gördüğünü, bundan da büyük mutluluk duyduğunu sözlerine ekledi.



Trump ve Amerikan halkına yeni yıl için iyi dileklerini sunan Başkan Şi de Çin-ABD ikili ilişkilerinde istikrarlı ilerleme sağlamak için her türlü çabayı göstermek istediğini söyledi.



Arjantin temaslarının ardından iki ülke ekiplerinin fikir birliğini uygulamak için aktif olarak çalıştıklarını belirten Çinli lider, gelecek yıl ABD ile Çin arasında diplomatik ilişki kurulmasının 40. yıldönümünü kutlayacağını da hatırlattı.



İki devlet başkanı Kore yarımadasındaki durum gibi ortak ilgi alanına giren uluslararası ve bölgesel konular hakkında da görüş alışverişinde bulundu. Çin Başkanı, ABD ve Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti arasındaki görüşmeleri teşvik ettiğini ve olumlu sonuçlar almayı umduğunu yineledi.





ulusal.com.tr