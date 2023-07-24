Cinsiyet değişikliği yapmak yasaklandı

Rusya'da cinsiyet değiştirmeyi yasaklayan yasaya onay çıktı. Cinsiyet değiştirmiş olanların evlilikleri geçersiz sayılacak ve evlat edinemeyecekler.

Cinsiyet değişikliği yapmak yasaklandı
Son Güncelleme:

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkede cinsiyet değişikliği yapılmasını yasaklayan yasayı onayladı. Putin tarafından imzalanan kararnameye göre, cinsiyet değişikliği için ameliyat yapılması ve hormon tedavisi gerçekleştirilemeyecek.

Ülkede halihazırda cinsiyet değişikliği yapmış kişilere de çeşitli kısıtlamalar getirilen yasaya göre, söz konusu vatandaşların evlilikleri geçersiz sayılacak ve evlat edinemeyecekler.

Putin’in Aralık 2022’de onayladığı bir başka yasayla, Rusya’da geleneksel olmayan cinsel ilişki, çocuk istismarı ve cinsiyet değiştirme arzusuna neden olabilecek enformasyon propagandası da yasaklanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# rusya # vladimir putin # cinsiyet değişimi
Bu Kategorideki Diğer Haberler
Çok Okunanlar
1 İşte İstanbul'daki en iyi 10 üniversite
2 Emekli maaş promosyonları zamlandı
3 Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı
4 Çin mitolojisinde tanrılara ayrılmış meyve
5 Attila Szalai Fenerbahçe'ye veda etti!