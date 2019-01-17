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Çipras, güven tazeledi

Yunanistan'da güvenoyu yoklaması yapıldı. Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras başkanlığındaki hükümet 151 milletvekilinin oyuyla güven tazeledi.

Çipras, güven tazeledi

Yunanistan'da hükümet güven oyu yoklamasına gitti. Çipras, güven tazeledi.

Savunma bakanının istifa etmesi ile gündeme gelen "hükümet sallanıyor" iddiaları üzerine iktidardaki SYRIZA (SİRİZA),  meclisten güvenoyu talebinde bulundu.

Çipras ve kabinesi, mecliste bulunan, 299 milletvekilinin 151'inin oyunu aldı. 148 milletvekili ise hayır oyu kullandı.

Yunanistan Savunma Bakanı ve hükümetin küçük ortağı ANEL partisi Başkanı Panos Kammenos istifa edince, koalisyok hükümeti sona ermişti. Kammenos hükümetten ayrılınca Çipras, güvenoyu çağrısında bulunmuştu.

Öte yandan Kammenos güvenoyu oylamasında 'hayır' diyeceklerini söylemiş, aksi yönde oy kullananların partiden ihraç edileceğini söylemişti. Çipras meclisteki oylamada ANEL partisinden 4 milletvekilinin desteğini aldı. 


ulusal.com.tr

Etiketler; #yunanistan #aleksis çipras
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