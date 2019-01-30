5. Avrupa Birliği Üyesi Güney Avrupa Ülkeleri Zirvesi'nin ardından ortak deklarasyon yayımlandı. Deklarasyonda, "Kıbrıs'ta bir çözüme ulaşma çabalarını takdir ediyoruz." denildi. Türkiye ile açık bir diyaloğun önemine vurgu yapıldı. Yunanistan Başbakanı Çipras da konuştu, "Önümüzdeki hafta İstanbul'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme fırsatı bulacağım." ifadelerini kullandı.

5. Avrupa Birliği Üyesi Güney Avrupa Ülkeleri Zirvesi Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde düzenlendi. Zirvesi'nin ardından yayımlanan ortak deklarasyonda, Kıbrıs'ta bir çözüme ulaşma çabalarının desteklendiği belirtildi.



Başkent Lefkoşa'da Filoxenia Konferans Merkezi’ndeki zirvede, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis ev sahibiydi. İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Portekiz Başbakanı Antonio Costa, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Malta Başbakanı Joseph Muscat ve İspanya Dışişleri Bakanı Josep Borrell da zirvedeydi. Deklarasyonda, Türkiye ile diyalog vurgusu öne çıktı.



ZİRVENİN DEKLARASYONU

"Türkiye ile açık bir diyaloğun devamı, göç, terörle mücadele, ekonomi ve ticaret gibi temel alanlarda iş birliğinin sürdürülmesi gerekiyor. Geri kabul anlaşmasının uygulanması için tüm AB üye ülkeleri ile iş birliği esastır."



Ortak basın toplantısı da düzenlendi. Çipras, Doğu Akdeniz'de doğal zenginliklerden yararlanmanın bir egemenlik hakkı olduğunu savundu.



Yunan Başbakan ayrıca önümüzdeki hafta Türkiye'yi ziyaret edeceğini belirtti.



Rum lider Nikos Anastasiadis da enerji konusunun zirveye katılan ülkeler arasında en önemli konu olduğunu belirtti.





ulusal.com.tr