Çipras'tan Türkiye'ye tehdit

Türkiye ikinci sondaj gemisini Doğu Akdeniz'e yolladı. Yunanistan, Türkiye'nin somut ve kararlı adımlarına, tehditle yanıt verdi. Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, "sondajı aklınızdan bile geçirmeyin" dedi. Yunan Basını da, Yunan Silahlı Kuvvetleri'nin Ege Denizi'nde teyakkuzda olduğunu duyurdu.

Doğu Akdeniz'de saflar netleşiyor. Atina ve Ankara hattı, bölgedeki faaliyetler nedeni ile gergin.



Türkiye'nin ikinci sondaj gemisi Yavuz'u Doğu Akdeniz'e göndermesi ile, kamplaşmalar belirginleşti. Yunanistan Başnbakanı Çipras, Türkiye'yi önce AB'ye şikayet etti, ardından tehditler savurdu.



Brüksel'de Türkiye'ye karşı Avrupa Birliği'nden yardım isteyen Çipras, son açıklamasında da Akdeniz ve Ege'de savaş riski olduğunu öne sürdü.



Yunan EPT3' konuşan Çipras, Türkiye'nin Meis adası yakınlarında yapacağı olası sondaj faaliyeti için tehditkar mesajlar verdi. Türkiye'nin ‘bunu aklından bile geçirmemesi gerektiğini’ söyledi. Atina'nın yapıalcak sondaj faliyetini önleyeceğini iddia etti.



Yunan basını da olası bir gerginlik karşısında Yunan Silalı Kuvvetlerinin Ege Denizi'nde hazırda beklediğini duyurdu.



Bu arada Çipras, Amerikan Exxon Mobile şirketine Girit'in Güney ve güney doğusunda gaz arama işletmesi için yetki vereceğini de açıklamıştı.



Yunanistan, Türkiye'nin hamleleri karşısında teleşlı bir görüntü verirken, Yavuz sondaj gemisi, rotasına devam ediyor.



Yavuz ve Fatih sondaj gemileri, Barbaros Sismik Gemisi ve yardımcı gemiler, Doğu Akdeniz'de Deniz Kuvvetleri himayesinde çalışmalarına devam ediyor.



ulusal.com.tr