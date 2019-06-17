Yunanistan'da olağanüstü gerçekleştirilen Savunma Konseyi Toplantısı ardından Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras Türkiye'ye yaptırım tehdidinde bulundu. Çipras Avrupa Birliği'nden yaptırım talebinde bulunacaklarını açıkladı.

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, olağanüstü gerçekleştirilen Dışişleri ve Savunma Konseyi Toplantısı ardından Türkiye'ye yaptırım tehdidinde bulundu.



Yunanistan'ın Dışişleri ve Savunma bakanlarının yanı sıra Genel Kurmay Başkanı'nın da katıldığı toplantı sonrası Başbakan Çipras açıklamalarda bulundu.



Çipras, Türkiye'nin Doğu Akdeniz açıklarındaki doğal gaz arama çalışmalarına ilişkin, Avrupa Birliği'nden yaptırım talebinde bulunacaklarını söyledi.



Yunanistan Başbakanı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Anastasiadis ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirtti. Çipras, Yunanistan ve Rum tarafının, AB'nin desteğiyle güçlü bir konumda olduğunu savundu. Çipras, "Yunanistan veya Rum kesiminin egemenlik haklarının çiğnenmesi halinde bunun sonuçları olur" dedi.



Yunan Başbakan, "AB Zirvesi öncesinde hazırlanmak üzere fikir birliğine vardık. (Güney) Kıbrıs'ın Münhasır Ekonomik Bölgesi'nde eğer bir sondaj çalışmasının gerçekleştiği teyit edilirse, Türkiye'ye karşı yaptırım uygulanması dâhil doğru kararların alınması sağlansın" şeklinde konuştu.



Son olarak Rum Yönetimi'nin, Fatih sondaj gemisi personeline tutuklama kararı almasına da Türkiye sert şekilde tepki göstermişti.



Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tutuklama kararı hakkında Rum tarafına "avucunuzu yalarsınız" demişti.





ulusal.com.tr