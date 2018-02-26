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ÇKP'den iki dönemi kaldıran düzenleme

Çin Komünist Partisi devlet başkanlığını iki dönemle sınırlandıran düzenlemenin kaldırılması için harekete geçti. Anayasa değişikliği onaylandığı takdirde Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in 10 yıldan uzun süreli devlet başkanlığı yapmasının önü açılacak.

ÇKP'den iki dönemi kaldıran düzenleme

Çin Komünist Partisi, devlet başkanlığını iki dönemle sınırlandıran düzenlemenin kaldırılması için harekete geçti. Partinin yönetici komitesi, devlet başkanlarının iki dönemden fazla görevde kalmasını kısıtlayan düzenlemenin anayasadan çıkarılmasını önerdi.

Devlet başkanı yardımcısını da kapsayacak yasa değişikliği için teklif, Çin Komünist Partisi'nin 5 Mart'ta yapılacak olan ulusal kongresinde sunulacak.

Çin'de anayasa değişikliği yapılabilmesi için parlamentonun onayı gerekiyor. Ancak iktidar partisine üye isimlerden oluşan parlamentonun yasaya karşı çıkması uzak bir ihtimal olarak değerlendiriliyor.

Mao Zedong'dan sonra Çin'in en güçlü lideri olarak görülen Şi Cinping, 2013 yılından bu yana ülkenin devlet başkanlığını yürütüyor. Görev süresi 2023'te sona erecek olan 64 yaşındaki Şi, ikinci dönemine Ekim ayında başlamıştı.

Hong Kong'daki Çin Üniversitesi'nden Willy Lam, "Eğer sağlığı elverirse, Şi 2023'e kadar parti liderliğini, 2033'e kadar da devlet başkanlığını yürütmek istiyor" diyor. 


ulusal.com.tr

Etiketler; #çin #Çin Komünist Partisi
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