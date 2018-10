Clintonların New York'taki evinde patlayıcı madde bulundu

Eski ABD başkanlarından Bill Clinton ile eski Dışişleri Bakanı eşi Hillary Clinton'ın New York'taki evlerinde patlayıcı madde bulunduğu bildirildi.



Adının açıklanmasını istemeyen bir yetkili, Clintonların New York'un banliyösünde Chappaqu'daki evlerinde "fonksiyonel patlayıcı maddenin" tespit edildiğini söyledi.



Yetkili, müfettişlerin, patlayıcı maddenin, ABD'li milyarder George Soros'un evinin posta kutusunda pazartesi günü bulunanla bağlantılı olduğuna inandığını kaydetti.



New Castle polisi de Federal Soruşturma Bürosu, Gizli Servis ve Westchester bölge yetkilileri ile "şüpheli bir paket ile ilgili soruşturma yürüttüklerini" açıkladı.



CNN



CNN International tahliye ediliyor!



Amerikan televizyon kanalı CNN International’ın ofisi, şüpheli paket alarmı nedeniyle tahliye ediliyor. CNN, New York’taki Time Warner binasının tahliye edilmekte olduğunu duyurdu.