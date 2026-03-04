CNN: ABD hava savunma sistemleri İran'ın İHA'larını önleyemeyebilir

ABD yönetiminden yetkililerin Kongre üyelerine, "Shahed" türü İran yapımı insansız hava araçlarının (İHA) ABD için "büyük bir zorluk" olduğunu ve hava savunma sistemlerinin hepsini önleyemeyebileceğini aktardığı öne sürüldü.

CNN'e konuşan kaynaklar, ABD yönetiminden yetkililerin Capitol Hill'de Kongre üyelerine verdiği brifinge ilişkin iddialarda bulundu.

ABD İÇİN "BÜYÜK BİR ZORLUK"

Buna göre yetkililerin, Shahed türü İHA'ların ABD için "büyük bir zorluk" olduğunu ve hava savunma sistemlerinin hepsini önleyemeyebileceğini ifade ettiği öne sürüldü.

Kaynaklar ayrıca, yetkililerin, söz konusu İHA'ların düşünülenden daha büyük bir problem teşkil ettiğini söylediğini bildirdi.

CNN'e konuşan başka bir kaynak ise yetkililerin, ABD'nin İran'ın "başarısız bir devlet" haline gelmesini nasıl önleyeceği konusunda soruları reddettiklerini ve rejim değişikliğinin "ikincil" bir hedef olduğunu söylediklerini aktardı.

Demokrat Senatör Mark Kelly ise mühimmat stoklarının azalmasına ilişkin endişeleri dile getirerek, "İranlılar çok sayıda Shahed türü İHA, balistik füze, orta ve kısa menzilli füze üretme kapasitesine sahip ve büyük bir stokları var. Öyleyse hava savunma mühimmatını nasıl yeniden tedarik edeceğiz ve bu nereden gelecek?" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı

