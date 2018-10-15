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CNN'den Cemal Kaşıkçı iddiası

CNN televizyonunun 2 kaynağa dayandırdığı haberine göre, Suudiler gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldüğünü kabul eden bir rapor açıklama hazırlığında.

CNN'den Cemal Kaşıkçı iddiası

CNN televizyonunun 2 kaynağa dayandırdığı haberine göre, Suudiler gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldüğünü kabul eden bir rapor açıklama hazırlığında. Reuters Haber Ajansı'nın da CNN'e dayandırarak aktardığı İdidaya göre sözkonusu raporda, Cemal Kaşıkçı'nın kaçırılmasının amaçlandığı ancak sorgu sırasında işlerin ters gittiği, Kaşıkçı'nın bu yüzden öldüğü açıklanacak.

CNN'in aktardığına göre, Suudiler sürecin şeffaf şekilde ve tam yetkiyle yapılmadığını belirtecek ve olayla ilgili bir disiplin soruşturması açıldığını duyuracak.

İstanbul’daki Suudi Arabistan Başkonsolosluk binasına gittikten sonra kendisinden haber alınamayan ve öldürüldüğü ihtimali üzerinde durulan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturması kapsamında Türk ve Suudi yetkililer, konsolosluk binasında inceleme yapıyor.

Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda bu tür bir aramanın yapılması sıradışı bir gelişme. Viyana Sözleşmesi kapsamında büyükelçilikler ve konsolosluklar teknik olarak yabancı ülke toprağı sayılıyor.

Etiketler; #cnn #cemal kaşıkçı
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