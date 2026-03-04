CNN: İran'ın saldırıları Amerika'nın dokunulmazlık algısını sorgulattı

CNN International’ın analizinde, İran’ın misilleme saldırılarının Ortadoğu’daki Amerikan askeri altyapısında ciddi hasara yol açtığı değerlendirildi. Raporda, bazı saldırıların ABD üslerinin “tam dokunulmazlığı” algısını sorgulatmaya yettiği ifade edildi.

CNN International, İran’ın son saldırılarının ardından Ortadoğu’daki Amerikan askeri tesislerinde meydana gelen hasarı inceleyen bir analiz yayımladı.

Uydu görüntüleri ve açık kaynak videolarına dayanan raporda, İran’ın düzenlediği saldırıların bölgedeki Amerikan askeri altyapısı üzerindeki etkileri değerlendirildi.

UYDU GÖRÜNTÜLERİ HASARIN BOYUTUNU GÖSTERDİ

CNN’in yayımladığı raporda, İran’ın Amerikan ve İsrail saldırılarına verdiği karşılığın ardından bölgedeki Amerikan askeri tesislerinde oluşan hasarın uydu görüntülerine yansımaya başladığı belirtildi.

Raporda şu ifadelere yer verildi:

“İran'ın Amerikan-İsrail saldırısına verdiği şiddetli karşılığın ardından, bölgedeki Amerikan askeri tesislerinde meydana gelen hasarın boyutunu gösteren uydu görüntüleri yayılmaya başladı. Kırk sekiz saatten kısa bir süre içinde, Ortadoğu'daki en az dokuz Amerikan askeri üssü hedef alındı.

DOKUNULMAZLIK ALGISINI SORGULATTI

Raporun bir başka bölümünde şöyle denildi: İran, benzeri görülmemiş miktarda füze ve İHA fırlattı. Amerika'nın Patriot füzeleri ve diğer milyar dolarlık hava savunma sistemleri önemli bir kısmı hedef almayı başardı ancak geçmeyi başaranlar, bölge ülkelerindeki [Amerikan üslerinin] tam dokunulmazlığı ve bu ülkenin güvenlik altyapısının kalbi algısını sorgulatmaya yetti. ”

