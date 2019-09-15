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Çobanbey'de terör saldırısı: 12 ölü

Suriye'nin kuzeyinde Türkiye sınırındaki Çobanbey beldesindeki hastane yakınında bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısında ilk belirlemelere göre 12 sivil yaşamını yitirdi, çok sayıda sivil yaralandı.

DÜNYA 15.09.2019, 20:05
Çobanbey'de terör saldırısı: 12 ölü

Kilis'in Elbeyli ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde yer alan beldenin güneyinde, Çobanbey Hastanesinin yakınındaki otoparkta bomba yüklü bir araç infilak ettirildi.

Gelen ilk bilgilere göre, terör saldırısı sonucu 12 sivil hayatını kaybetti, çok sayıda sivil yaralandı.

Olay yerine intikal eden Sivil Savunma ekipleri, patlama sonucu hastane yakınındaki yıkılan evlerin enkazında arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor.

Ölü sayısın artmasından endişe ediliyor.

Patlama sonucu hastanede de maddi zarar oluştu.

#suriye #çobanbey #türkiye
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