Coca-Cola "Klorat" nedeniyle içecekleri toplatıyor!

Coca-Cola, bazı Avrupa ülkelerinde satışa sunulan ve yüksek miktarda klorat içeren içeceklerini geri çağırma kararı aldı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Coca-Cola "Klorat" nedeniyle içecekleri toplatıyor!
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 Belçika Federal Gıda Zinciri Güvenliği Ajansı (FASFC), Coca-Cola Europacific Partners Belçika'nın ürettiği çeşitli ürünlerde aşırı klorat seviyeleri tespit edildiğini duyurdu.

Açıklamaya göre, 328 GE-338 GE arasındaki üretim kodlarına sahip Coca-Cola, Fanta, Sprite, Fuse Tea, Nalu, Minute Maid, Tropico ve Royal Bliss markalarına ait kutu ve cam şişelerdeki içecekler ile bu ürünlerin farklı türleri geri çağrıldı.

Tüketiciler, söz konusu içecekleri tüketmemeleri yönünde uyarıldı ve ürünlerin satış noktalarına iade edilebileceği belirtildi.

Belçika basınına göre, geri çağrılan ürünler Kasım 2024'ten bu yana Gent şehrindeki Coca-Cola tesislerinde üretiliyor. Ayrıca, bu ürünler Belçika'nın yanı sıra Hollanda, İngiltere, Almanya, Fransa ve Lüksemburg’a da gönderilmiş durumda.

Klorat, klor bazlı dezenfektanların su arıtma ve gıda işleme süreçlerinde kullanılması sonucu oluşan bir bileşiktir.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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