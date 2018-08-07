Almanya'da bir anne 9 yaşındaki oğlunu pedofillere satmak suçundan hüküm giydi. Anne, korkunç eylemini 2 yıl boyunca "İnternet" üzerinden gerçekleştirdi.

Almanya'da bir anne, 9 yaşındaki oğlunu 2 yıl boyunca "derin internet" üzerinden pedofillere satmak suçundan hüküm giydi.



Freiburg'daki mahkeme ismi Berrin T. olarak açıklanan anneye 12 yıl 6 ay, suç ortağı erkek arkadaşına ise 12 yıl hapis cezası verdi.



Çift tecavüz, fuhuşa zorlama, çocuk pornografisi dağıtımı ve ağır cinsel saldırı suçlarından ceza aldı.



Mağdur çocuğu kendilerinin de istismar ettiğini itiraf eden çift, ayrıca 42 bin 500 euro para cezasına çarptırıldı.



Hüküm giyen çiftin, bir "pedofil çetesine" üye oldukları, davada çift haricinde beş kişinin daha yargılandığı belirtildi.



Çocuğu geçmişte ailesinden bir süreliğine alıp sonra geri veren Sosyal Hizmetler yetkilileri, karar sonrası Alman Medyasında eleştirilere hedef oldu.



Çiftin pedofillere ulaşma amacı ile kullandığı,"derin internet" alanına ancak geliştirilmiş özel tarayıcılar aracılığı ile ulaşılabiliyor.



ulusal.com.tr