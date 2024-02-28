Çok konuşulacak o iddia! ABD'li asker Bushnell neden kendini yaktı?

İsrail'in Washington Büyükelçiliği önünde kedini yakan askerin son sözleri buydu. Dünya ABD Hava Kuvvetleri askeri Aaron Bushnell'in bu isyanının nedenini merak ederken ABD basınında yer alan çarpıcı bir iddia ses getirdi. Washington Post ve New York Times Bushnell'in "ordunun Filistin'deki soykırıma dahline" dair belgeler gördüğünü yazdı.

İddianın kaynağı ise Bushnell'in kendini yakmadan önce telefonla görüştüğü arkadaşı. Bushnell'in Hava Kuvvetlerinde istihbarat verilerini işleme sürecinde görev aldığını belirten arkadaşı, ABD ordusunun Gazze'de tünellerde olduğunu söyledi.

"ABD ordusunun Filistin'deki soykırıma dahil olduğuna ve tünellerde askerler olduğuna ilişkin belgeler okudğunu anlattı. Bana bölgede birliklerimizin olduğunu ve orada birçok Filistinliyi öldürdüklerini söyledi."

ABD Hava Kuvvetleri, Bushnell'in 70. istihbarat, gözlem ve keşif kanadında siber savunma operasyonları uzmanı olarak görev yaptığını doğrulamıştı.