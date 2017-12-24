Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde alınan yaptırım kararlarını savaş nedeni saydı. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada "Yaptırımlara oy verenler Pyongyang'ın gazabıyla karşı karşıya kalacak" denildi.

BM Güvenlik Konseyinde oy birliği ile alınan yaptırım kararı, ABD ile Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti arasındaki tansiyonu bir kez daha yükseltti.



Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti, yaptırım kararını savaş nedeni olarak gördüğünü açıkladı.



"Kore'nin caydırıcılık gücünün artmasının ABD yönetimini sinirlendirdiği" belirtilen Kore Dışişleri Bakanlığı açıklamasında "ABD'nin nükleer tehditlerini, şantajlarını ve düşmanca davranışlarını kökünden ortadan kaldırmak için dengeyi kuracağız ve ülkemizi savunmaya yönelik nükleer caydırıcılığımızı daha da güçlendireceğiz" denildi.



BM Güvenlik Konseyi'nin aldığı yaptırım kararların reddedildiği vurgulanan açıklamada "Yaptırımlara oy veren ülkeler, kararın neden olacağı tüm sonuçlardan tamamen sorumlu olacak. Bunun bedelini kesinlikle ödeteceğiz" ifadesine yer verildi.



ABD tarafından hazırlanan karar tasarısı, Pyongyang yönetimine yapılan petrol ihracatının yaklaşık yüzde 90 oranında düşürülmesini öngörüyor. Yaptırımlar kapsamında, yurtdışında çalışan Kore vatandaşlarının, 24 ay içinde ülkelerine dönmeleri isteniyor. Böylece Kore'ye giden döviz girdisinin durdurulması öngörülüyor. Yaptırımlar kapsamında, Kore'nin ürettiği elektrikli alet ve makinelerin ihracatı da yasaklanıyor.





ulusal.com.tr