Fransa'da Sarı Yelekliler'in ardından liseliler sokaklara indi. Sadece bir gün içinde 700'den fazla liseli gözaltına alındı. Eylemlerin çapı genişlerken gözler cumartesi günü yapılacak protestolara çevrildi.

Fransa'da öğrenciler ayaklandı. 200'e yakın okulu işgal eden liseli ve üniversiteli öğrenciler sokakta polisle çatıştı. Ülke genelinde 700'den fazla lise öğrencisi gözaltına alındı.



Öğrenciler, pazartesiden beri ülkenin birçok kentinde gösteriler düzenliyor. Öğrenci sendikaları ise eylemlerin daha geniş katılımla süreceği mesajını vermişti.



Paris dışında Toulouse (Tuluz) kentinde de liselilerle polis çatıştı.



Paris'in kuzeybatısında, Seine (Sen) nehri kenarındaki Mantes La Jolie (Mant La Joli) kentinden gelen görüntüler ise dünya kamuoyunu ayağa kaldırdı. Görüntülerde soğuk toprak zeminde diz çöktürülmüş ve elleri enselerinde kenetli halde tutulan liselilerin başında silahlı polislerin nöbet tuttuğu görülüyor. Adeta teslim alınan düşman askerleri gibi muamele gören liselileri kameraya alan polis memuru ise "işte uslu bir sınıf" diyerek durumu alaya alıyor. Vidyonun kısa sürede sosyal medyada yayıldı.



8 Aralık Cumartesi günü için Sarı Yelekliler yeni eylem çağrısı yaptılar. Paris'teki toplanma noktası Fransız Devrimi'nin simge meydanı Place de la Bastille (Plas dö la Bastiy) olarak açıklandı. Ancak her eylem çağrısında olduğu gibi ülke genelinde toplantılar düzenlenecek.



Fransa Başbakanı Edouard Philippe (eduard filip), "sarı yeleklilerin" ülke genelinde cumartesi düzenleyecekleri gösterilerde 89 bin polisin görev yapacağını söyledi.



Paris'te 8 bin polisin görevlendirileceğini duyuran Philippe, ayrıca başkente bir düzine zırhlı aracın da konuşlandırılacağını söyledi. Paris'e zırhlı araçların konuşlandırılması, 2005 Banliyö Ayaklanmaları sonrası bir ilk olacak. Ayaklanmalarda 11 gün içinde 5000 bir araç ateşe verilmişti.



ulusal.com.tr