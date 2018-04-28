Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Önümüzde yeni bir dönem var. 24 Haziran, inşallah bu seçimler Türkiye'nin bir kırılma noktasıdır ve Türkiye yeni bir döneme giriyor. Bu yeni bir dönemle ilgili bütün altyapı hazırlıklarımız tamam. Biz her an hazırız ama muhalefet hala adayını belirleyemedi. Birbirlerine girdiler. Ne yaptıkları, ne yapacakları belli değil." dedi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İstanbul İl Kadın Kolları Kongresi'nde açıklamalarda bulunuyor.



İşte Erdoğan'ın konuşmasının satır başları:



İstanbul öyle bir şehir ki, bu şehir bizim vatanımız dediğimiz bir şehir. Sadece kıtaların değil, kültürlerin bu şehre kattığı vizyon hiçbir maddi karşılıkla ödenemez. Sizler işte böyle bir şehrin hanımefendileri olarak hem şanslısınız hem de büyük bir sorumluluk sahibisiniz.



Yeni sistemde 600'e çıkan vekillerimizin 98 tanesini tek başına İstanbul seçiyor. İstanbul'da iddia ve güç sahibi değilseniz, Türkiye'de güç sahibi olmanı neredeyse imkansız hale geliyor. İstanbul yaklaşık 9.5 milyonluk seçmeni ile 24 Haziran'ın belirleyicisi olacak. İstanbul ne der ise, Türkiye onu der. Şimdi yeni bir yoldayız. Referandum yüzde 48,6 evet oyu çıktı. Yüzde 48,6 önemli bir başarı ancak AK Parti için hedef daha yüksektir. Ben bu oyların üzerine 1 - 1.5 milyon koyabileceğimize inanıyorum. Sizlerin çabası İstanbul ve Türkiye'nin kazanılmasında hayati öneme sahiptir.



24 HAZİRAN'DA TARİH YAZMAYA HAZIR MIYIZ?



İstanbul'da AK Parti'nin çıtası yüksektir. Unutmayınız İstanbul sadece İstanbul değildir, İstanbul Türkiye'dir, İstanbul dünyadır. İstanbul adeta 81 ilin bayraklarının dalgalandığı bir şehirdir. 24 Haziran'da İstanbul'da tarih yazmaya hazır mıyız Kadınlarımızı AK Parti saflarında daha aktif şekilde yer almaya davet ediyorum.



KONGRE ÖNCESİ AÇIKLAMA



Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKP İstanbul İl Kadın Kolları Kongresi öncesinde konuştu.



Erdoğan şunları söyledi:



AK Parti İstanbul İl Teşkilatımızın 5.Kongresinde siz değerli kardeşlerimi selamlıyorum. Günümüzü kutluyorum. Şimdi sizler burda toplandınız. Sizlerin böyle toplandığını görünce selamlamadan geçemedim. Bu seçimler bir kırılma noktasıdır. Türkiye yeni bir döneme giriyor.



6 MAYIS'TA MANİFESTOMUZU AÇIKLAYACAĞIZ



6 Mayıs'ta İstanbul İl Kongremizde manifestomuzu açıklayacağız. Aday tanıtım toplantısında ise seçim beyannamemizi. 81 milyon biz tek milletiz. Rabbim bizi böyle yarattı. Biz yaradılanı yaradandan ötürü sevdik. Bu ülkede 81 milyon bizim kardeşimizdir. Şu parti Kürtlerin partisi falan yok. Herkesin temsilcisi bu ülkede AK Parti'dir eyvallah.



24 HAZİRAN SANDIKTA DEMOKRATİK TOKADIN VURULDUĞU GÜN OLACAK



Çukurlar, hendekler açtılar. Onlarla kol kola gezenler oldu. Adalet yürüyüşü dedikleri yürüşte onlarla kol kola oldular. 24 Haziran sandıkta demokratik tokadın vurulduğu gün olacak.