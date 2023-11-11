Cumhurbaşkanı Erdoğan Endonezya Devlet Başkanı Widodo İle Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan’da Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Endonezya Devlet Başkanı Widodo İle Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan’ın Riyad şehrinde düzenlenen 8’inci Olağanüstü İslam Zirvesi’nin ardından temaslarını sürdürüyor. Erdoğan, Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo ile görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Widodo arasındaki görüşmede, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları ile Gazze’deki masum sivillere yardım ulaştırma çabaları ve çözüm için atılabilecek adımlar ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Filistin halkına yönelen saldırıların toplu katliam boyutuna ulaştığını, hastanelerin, okulların, ibadet yerlerinin, sivil toplum örgütü çalışanlarının hedef alınmasının kabul edilemeyeceğini ifade etti.

Türkiye’nin hem barışın sağlanması hem de Gazze’ye yönelik insani yardım ve sağlık hizmetlerinin ulaştırılması için yürüttüğü diplomasi faaliyetlerini anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam ülkelerinin barışın tesisi için birlik içinde adımlar atması gerektiğini vurguladı.

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