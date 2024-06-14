Cumhurbaşkanı Erdoğan G-7 Zirvesi'nde

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Çağatay Özdemir ile birlikte özel uçak CAN ile İspanya’dan İtalya’ya geçti. Erdoğan, Brindisi Havalimanı'nda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Ömer Gücük, Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Ufuk Ulutaş ve Roma ile Vatikan büyükelçilik yetkilileri tarafından karşılandı.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, zirveye gelen liderleri tek tek karşıladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meloni ile tokalaştıktan sonra Afrika ve Akdeniz-Yapay Zeka ve Enerji Konulu G7 Yüksek Düzeyli Oturumu'na katıldı.

Ayrıca, İtalya'nın tatil beldesi Borgo Egnazia'da düzenlenen ve G7 ülkeleri ile Avrupa Birliği (AB) liderlerinin de katıldığı 50. G7 Liderler Zirvesi’nin ikinci gününde ana gündem maddesi düzensiz göç oldu.