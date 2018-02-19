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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonla görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonla görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonla görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonla görüştü.

Alınan bilgiye göre, Erdoğan ile Putin'in telefon görüşmesinde, terörle mücadele konusunda işbirliği ve eş güdüm içinde hareket etmeyi sürdürme kararlılığı teyit edildi.

Görüşmede, İdlib'de Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde yeni gözlem noktaları oluşturma süreciyle ilgili meselelere değinildi.


Ayrıntılar gelecek...

Etiketler; #cumhurbaşkanı erdoğan #rusya devlet başkanı putin #Putin
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