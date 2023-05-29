Dünya basını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zaferine ne dedi?
28 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimlerinin ikinci turunda, resmi olmayan sonuçlara göre Recep Tayyip Erdoğan cumhurbaşkanı seçildi. Seçim süreci Dünya basının da geniş yer buldu.
Avrupa'da neredeyse tüm yayın kuruluşları ve gazeteler, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) geçici sonuçlarına göre göreve yeniden seçilen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın galibiyetini manşetlerine taşıdı.
İNGİLTERE BASINI: "ERDOĞAN BİR KERE DAHA KENDİSİNE KARŞI YARIŞMANIN KOLAY OLMADIĞINI İSPATLADI"
İngiliz yayın kuruluşu BBC, İstanbul ve Ankara'da vatandaşların, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve sokaklarda Erdoğan'ın seçim zaferini kutlamaya başladığını kaydetti.
Erdoğan'ın ilk açıklamasında seçmenlere teşekkür ettiği ifadelerinin yer aldığı haberde, "Erdoğan bir kere daha kendisine karşı yarışmanın kolay olmadığını ispatladı." değerlendirmesine yer verildi.
Sky News de Erdoğan'ın YSK'nin son verilerine göre önde götürdüğü yarışın ardından bazı ülkelerin liderlerinden tebrik mesajları aldığına vurgu yaptı.
"5 YIL DAHA TÜRKİYE'Yİ YÖNETECEK"
The Guardian gazetesinin haberinde önemli büyük şehirlerde birinci olmamasına rağmen Erdoğan'ın zafer kazandığına işaret ederek, "Türkiye'nin önemli büyük şehirlerini kaybetmek Erdoğan için gerilemeye neden olmadı." ifadeleri kullanıldı.
Erdoğan'ın sonuçların ortaya çıkmasının ardından İstanbul'da halka seslendiğini hatırlatan The Guardian, Erdoğan'ın 5 yıl daha Türkiye'yi yöneteceğini kaydetti.
Ülkenin önde gelen haber kanallarından Channel 4 seçimle ilgili, "Türkiye'nin geleceğini belirleyen bir referandum olarak anılıyor." ifadelerini kullandı.
ABD'DE CNN, TÜRKİYE'DEKİ SEÇİMİ ANLIK TAKİP ETTİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu arasında geçen Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu ve Erdoğan'ın seçim başarısı ABD basınında geniş yer buldu.
Türkiye'de 28 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu Amerikan basınında yakından takip edildi. Amerikan medyasının önde gelen haber sitelerinin manşetlerinde Türkiye'deki seçime ilişkin haberler yer aldı.
CNN, Türkiye'deki seçimi anlık takip etti. Türkiye'de gece geç saatlere kadar yapılan coşkulu kutlamalara yer veren CNN, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın balkon konuşmasına olan ilgiye dikkati çekti.