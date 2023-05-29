Dünya basını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zaferine ne dedi?

İNGİLTERE BASINI: "ERDOĞAN BİR KERE DAHA KENDİSİNE KARŞI YARIŞMANIN KOLAY OLMADIĞINI İSPATLADI"

İngiliz yayın kuruluşu BBC, İstanbul ve Ankara'da vatandaşların, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve sokaklarda Erdoğan'ın seçim zaferini kutlamaya başladığını kaydetti.

Erdoğan'ın ilk açıklamasında seçmenlere teşekkür ettiği ifadelerinin yer aldığı haberde, "Erdoğan bir kere daha kendisine karşı yarışmanın kolay olmadığını ispatladı." değerlendirmesine yer verildi.

Sky News de Erdoğan'ın YSK'nin son verilerine göre önde götürdüğü yarışın ardından bazı ülkelerin liderlerinden tebrik mesajları aldığına vurgu yaptı.