Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’yi taşıyan helikopter kaza geçirdi

İran devlet televizyonu, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’yi taşıyan helikopterin kaza geçirdiğini ve yardım ekiplerinin kazanın yaşandığı bölgeye ulaşmaya çalıştığını duyurdu.

Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’yi taşıyan helikopter kaza geçirdi
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İran devlet televizyonuna göre, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile iki ülke sınırında baraj açılışına katılan Cumhurbaşkanı Reisi'nin konvoyundaki bir helikopter kaza yaptı.

Yarı resmi Tesnim Haber Ajansı, kaza yapan helikopterin Reisi'yi taşıdığını iddia etti.

Fars Haber Ajansı, yoğun sis nedeniyle Reisi'yi taşıyan helikopterin zorunlu iniş yaptığını ve Reisi'nin kara yoluyla Tebriz’e gittiğini duyurdu.

Devlet televizyonu da Reisi'yi taşıyan helikopterin sert iniş yaptığını ve kaza bölgesine ilk yardım ekiplerinin gönderildiğini bildirdi.

Reisi'nin konvoyunda 3 helikopter olduğu bilgisi paylaşıldı.

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