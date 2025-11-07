Cumhurbaşkanından alarm çağrısı: Yağmur yağmazsa şehir tamamen tahliye edilecek!

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkenin batısındaki Senendec kentini ziyareti sırasında katıldığı bir toplantıda önemli açıklamalarda bulundu. İtimad gazetesinin haberine göre Pezeşkiyan, ülkedeki çeşitli ekonomik ve sosyal sorunlara işaret etti.

Pezeşkiyan, ülkedeki yüksek fiyatların ve enflasyonun da dahil olduğu mevcut sorunların hem ülke içinde alınan yanlış önlemlerin bir sonucu hem de uygulanan yaptırımlarla bağlantılı olduğunu söyledi. Pezeşkiyan, "Yüksek fiyatlar ve enflasyon Meclis ve hükümetin hatasıdır. Çalışmalar var ancak mali kaynaklar da sınırlı olduğu için projeler yarım kalıyor." dedi.

"TAHRAN'I BOŞALTMAK ZORUNDA KALACAĞIZ"

Konuşmasında İran'daki kuraklıktan kaynaklı su krizine de değinen Pezeşkiyan, "İran şu anda yağış ve su kaynaklarının yetersizliği gibi doğal krizlerle karşı karşıya ve bu krizler ciddi sonuçlar doğurabilir." ifadelerini kullandı.

Su ve enerji kullanımında acilen tasarruf ve daha iyi bir yönetime ihtiyaç olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı, özellikle Tahran'daki su sorununun alarm verdiğine işaret etti. Pezeşkiyan, korkutan senaryoyu şu sözlerle açıkladı: "Yağmur yağmazsa, gelecek aydan itibaren Tahran'da su kısıtlamasına gitmemiz gerekir. Bundan sonra da yağmur yağmazsa, suyumuz kalmayacak ve Tahran'ı boşaltmak zorunda kalacağız."

TAHRAN'DAKİ SU KRİZİ: SON YÜZ YILIN EN DÜŞÜK SEVİYESİ

Başkent Tahran'a su, en büyüğü Emir Kebir Barajı olan Lar, Mamlu, Emir Kebir, Talikan ve Latyan adlı beş baraj tarafından sağlanıyor. Ancak İran genelinde son beş yıldır yağış miktarlarında ciddi bir düşüş yaşanıyor.

Meteoroloji kurumlarının verileri, bu yıl Tahran’da mevsim normallerine göre yağışların yaklaşık yüzde 40 daha az olduğunu gösteriyor. Özellikle ilkbahar ve yaz aylarında neredeyse hiç yağış düşmemesi, barajlardaki rezervlerin hızla azalmasına yol açtı. Bu durum, sadece yüzey sularında değil, yeraltı su rezervlerinde de ciddi bir düşüşe neden oldu.

Tahran Eyaleti Su İdaresi, 20 Temmuz'da yaptığı bir uyarıda, İran'da son beş yıldır yaşanan kuraklık nedeniyle Tahran'a su sağlayan barajlardaki rezervlerin "son yüz yılın en düşük seviyesine" ulaştığını duyurmuştu. Kentte yaz süresince zaman zaman su kesintilerine gidilmişti.

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, 23 Temmuz'da konuyla ilgili yaptığı bir başka açıklamada, Tahran'daki su sıkıntısının mevcut hızıyla devam etmesi ve bir çözüm üretilmemesi halinde halka su ulaştırmanın imkansız hale geleceğini belirtmişti.

Son olarak, Tahran Su İdaresi Genel Müdürü Behzad Parsa da 3 Kasım'daki bir açıklamasında, mevcut baraj rezervlerinin Tahran'a en fazla iki hafta daha su sağlayabileceği uyarısında bulunmuştu.