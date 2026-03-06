Cumhurbaşkanlığı krizinde meclis feshedildi: O ülke erken seçime gidiyor!

Priştine'de düzenlediği basın toplantısında konuşan Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, Meclis'in yeni cumhurbaşkanını seçememesi nedeniyle parlamentoyu feshettiğini açıkladı.

Dün gece gerçekleştirilen meclis oturumunda yeni cumhurbaşkanını belirleme çabalarının sonuçsuz kaldığını belirten Osmani, yaşanan süreci devlet adına büyük bir talihsizlik olarak nitelendirdi. Cumhurbaşkanı, kararına ilişkin, “Bugün, Kosova Cumhuriyeti Anayasası’na uygun olarak Meclisin feshedilmesine ilişkin kararı yayımladım ve bu karar aracılığıyla açıkça belirlenmiş olan Anayasal yükümlülüğümü yerine getiriyorum.” ifadelerini kullandı.

Milletvekillerinin dün geceki tutumuyla ülkeyi yeni bir seçime sürüklediğini savunan Osmani, bu tablonun aslında tamamen önlenebilir olduğunu dile getirdi. Meclis üyelerinin ülkenin menfaatlerini geri planda tuttuğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı, parlamentonun en temel anayasal yükümlülüklerinden birini yerine getiremediğine dikkat çekti. Osmani, yasal zorunlulukları hatırlatarak, “Anayasa’nın 86. maddesi, mevcut cumhurbaşkanının görev süresinin bitmesinden en geç 30 gün önce yeni cumhurbaşkanının seçilmesi gerektiğini açıkça belirtmektedir.” dedi. Bu gelişmenin ardından Cumhurbaşkanı Osmani'nin siyasi parti liderleriyle bir araya gelmesi ve çok kısa bir süre içinde erken genel seçim tarihini kamuoyuna duyurması bekleniyor.

UZLAŞMA SAĞLANAMADI, OYLAMA YARIM KALDI

Mevcut Cumhurbaşkanı Osmani’nin beş yıllık görev süresinin 4 Nisan’da dolacak olması sebebiyle, anayasaya göre yeni cumhurbaşkanının en geç 5 Mart tarihine kadar belirlenmesi gerekiyordu. Ancak 120 sandalyeye sahip Kosova Meclisi, 5 Mart gece yarısına kadar süreci tamamlayamadı. Başbakan Albin Kurti liderliğindeki Kendin Karar Al Hareketi (Vetevendosje), muhalefet milletvekillerini kendi adaylarına destek vermeleri konusunda ikna edemedi. Muhalefet partileri üzerinde uzlaşılmış ortak bir cumhurbaşkanı adayı talep ederken; Başbakan Kurti, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Glauk Konjufca’yı aday gösterdi.

Dün geceki kritik oturumda yaşanan tıkanıklığı duyuran Meclis Başkanı Albulena Haxhiu, “Bu oturumu sürdürmek için yeterli çoğunluk yok, oylamaya devam edemeyiz.” dedi. Oylamanın yasal olarak yapılabilmesi için en az 80 milletvekilinin genel kurulda bulunması gerektiğini, ancak salonda sadece 66 vekilin yer aldığını bildiren Haxhiu, oturuma ara vermek zorunda kaldı.

ANAYASA MAHKEMESİNE BAŞVURULDU

Oturumun ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Meclis Başkanı, cumhurbaşkanı seçimine dair sürecin anayasaya uygunluğunun değerlendirilmesi amacıyla Anayasa Mahkemesi’ne başvurduklarını duyurdu. Haxhiu, mahkeme kararını verene kadar cumhurbaşkanı seçimi süreciyle bağlantılı anayasal sürenin askıya alınması için geçici tedbir kararı talep ettiklerini belirtti.

Öte yandan, dün gece Mecliste cumhurbaşkanının doğrudan halk tarafından seçilmesini öngören anayasa değişikliği teklifleri de gündeme geldi, ancak bu yasal girişim milletvekillerinden gerekli desteği bulamadı.

Kosova, yakın dönemde yoğun bir seçim takvimi geçirmişti. Ülkede 9 Şubat 2025’te genel seçim, 28 Aralık 2025’te ise erken genel seçim yapılmış, ardından Albin Kurti başkanlığındaki yeni hükümet 11 Şubat’ta Meclisten güvenoyu almıştı.