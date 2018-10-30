Sadece yurt içinde değil yurt dışında da Cumhuriyet coşkusu vardı. Cumhuriyet'in 95. yılı yurt dışındaki temsilciliklerde düzenlenen resepsiyon ve etkinliklerle kutlandı.

Cumhuriyet Bayramı yalnızca yurtta değil yurt dışında da coşkuyla kutlandı.



Almanya'nın Köln şehrinde Başkonsolos Barış Ceyhun Erciyes Cumhuriyetin ilanının 95. yıldönümü kutlaması için bir resepsiyon düzenledi.



Gecede, Betin Güneş'in yönettiği 'Turkish Chamber Orchestra bir konser verdi.



İtalya'nın başkenti Roma'da da Büyükelçi Murat Salim Esenli’nin ev sahipliğinde resepsiyon verildi.



Burası ise Amerika Birleşik Devletleri.



New York'da bulunan Empire State binası Cumhuriyet Bayramı için kırmızı-beyaz renklere büründü.



Bu görüntüler de Kuala Lumpur'dan. Malezya'nın başkentinde Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde resepsiyon verildi.



ulusal.com.tr





