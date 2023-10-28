Cumhuriyet'in 100. Yılı Dünyada Coşkuyla Kutlandı

Türkiye Cumhuriyeti 100. yaşında. Cumhuriyetin 100. yaşı Türkiye'de olduğu gibi dünyanın dört köşesinde dış temsilciliklerde de coşkuyla kutlandı. Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliğince, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla resepsiyon düzenlendi.

Resepsiyona, Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, farklı ülkelerin diplomatik temsilcileri ve Büyükelçilik çalışanlarının yanı sıra çok sayıda davetli katıldı. Büyükelçi Samsar yaptığı konuşmada Rusya’nın, Kurtuluş Savaşı’nda Türkiye’ye verdiği desteği unutmadıklarını vurguladı. Büyükelçi, “Ülkemizin Rusya ile ilişkilerini karşılıklı saygıya dayalı olarak ileriye taşıma iradesine sahibiz." ifadelerini kullandı.

Çin'in başkenti Pekin'de de Cumhuriyet'in 100. Yılı kutlandı. 100. Yıl resepsiyonuna Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Nong Rong ve 40'dan fazla ülkenin Pekin'de görevli büyükelçileri, diplomatlar, askeri ataşeler, Çin'deki kurum ve kuruşların temsilcileri ile burada yaşayan Türk vatandaşları katıldı.

Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa yaptığı konuşmada Çin'in Ming Hanedanlığı döneminden başlayarak Osmanlı ve Çin imparatorları arasında tarihi İpek Yolu güzergahı üzerinden karşılıklı ticari heyetleri gönderdiğini anımsattı. Musa, "Türkiye ile Çin eski dostlardır. Bu dostluk asırlara dayanır." diye konuştu.

Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Nong Rong ise, Ankara ile Pekin arasındaki stratejik ortaklığa yeni bir anlam kazandırmak için birlikte çalışmaya hazır olduklarını vurguladı. Cumhuriyetin ilanının 100. yılı Avrupa merkezlerinde de de kutlandı. İrlanda, Hollanda, İsviçre, Sırbistan, Hırvatistan, İtalya'nın aralarında bulunduğu çok sayıda ülkenin başkentinde Türk Büyükelçilikleri resepsiyonlar verdi.

Amerika kıtasında da Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Kolombiya'da düzenlenen etkinliklerle Türkiye Cumhuriyetinin 100. yaşı kutlandı. Afrika ülkesi Nijerya'da da Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla Türkiye'nin Abuja Büyükelçiliği'nde resepsiyon verildi. Çok sayıda ülke lideri de Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla tebrik mesajları yayımladı.